“Paolo | ci dispiace ma dobbiamo dirtelo” Grande Fratello | per Masella la notizia peggiore

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Mentre l’audience del2023 cade sempre più a picco, tanto che sembra proprio che non ci sarà una nuova edizione nell’imminente futuro e, di conseguenza, Alfonso Signorini e compagnia bella saranno a spasso dopo anni, il cast si prepara per una nuova diretta. Chi sarà il preferito della settimana. Come ogni settimana a poche ore dalla 37esima puntata del2023 Novella 2000 ha fatto sapere chi potrebbe essere, con ogni probabilità, il preferito del pubblico. Lunga classifica quella del sito che ha rivelato i risultati del consueto sondaggio settimanale. Il preferito? Sorpresona per, laè per...