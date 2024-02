Paolo Bonolis sul futuro in tv | verità su Sanremo e passaggio in Rai

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 19 febbraio 2024)ha rilasciato un'intervista a TV Blog in cui ha risposto, in maniera diretta e precisa, a tutte le domande che in questi giorni sono circolate in rete in merito al suoin tv. Il conduttore aveva dichiarato di volersi prendere una pausa dal piccolo schermo. Nel contempo, l'AD Rai Roberto Sergio aveva ammesso di volere fortemente il conduttore in azienda, magari per condurre una nuova versione de «Il Senso della Vita» nella rete di Stato. Inoltre, si è parlato anche di un possibile prosieguo di Ciao Darwin o, ancora, delle sorti di Avanti un Altro! Ebbene, il conduttore ha risposto a tutto, facendo chiarezza in maniera definitiva su quelle che sono le sue intenzioni relative al prossimosvela lasu ...