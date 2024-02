Paola Perego parla del tumore che ha avuto | «Mi hanno asportato una parte del rene»

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 19 febbraio 2024)nel gennaio del 2024 è stata operata per via di unal, per il quale ledell’organo. Ieri – 19 febbraio 2024 – è stata ospite di Verissimo e hato della sua malattia. Cosa ha detto? La notizia dell’operazione è arrivata tramite i social della conduttrice:...