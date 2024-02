Pancia piatta | quanti addominali fare al giorno per risultati magnifici?

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Come poter rimuovere quel pancetta che si forma sull’addome o bruciare quel grasso?? Vediamo come! Una bella, senza troppo grasso in evidenza fa sempre un bell’effetto sia per gli uomini che per le donne. È possibile sempre indossare magliette o t-shirt più attillate anche per evidenziare un bel fisico. Il grasso Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.