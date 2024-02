Pallanuoto A2 donne Marchetti e Lepore calano il tris Così la Rari non fa sconti a Torino

(Di lunedì 19 febbraio 2024)NANTES 10 AQUATICANANTES : Galbani, Toselli, Perna 3, Gnassi, Mazzia, Mi Totolici, Morselli,3, Garofalo, Redaelli,3, Toth 1, Guidoreni. All. Posterivo. AQUATICA: Vitale, Telypko, Catto, Crepaldi, Mini, Ma. Totolici 1, D’Amico 1, Brusco, Fasolo, Cavallini 4, Barbero, C. Cappello 1, S. Cappello. All. Altamura. Arbitro: Pusineri. Note: parziali 1-0, 4-3, 3-4, 2-0. LaNantes cala il pokerissimo e nella sesta giornata di serie A2 supera l’Aquaticaal termine di una sfida bella e divertente.avanti 3-0 ad avvio di seconda frazione grazie alla doppietta di Perna e ala rete di Toth.risponde con Cavallini protagonista riportandosi in scia. Due ...

La pallanuoto o palla a nuoto (inglese: water polo dalla pronuncia inglese della parola palla in lingua balti, pulu) è uno sport di squadra acquatico nato nel XIX secolo in Inghilterra e in Scozia, le cui regole furono definite per la prima volta nel 1887 da William Wilson.

Secondo oro per la Quadrella a Doha e secondo negli 800 donne ai mondiali: Simona Quadarella si prende tutta la scena a Doha con il trionfo mondiale negli 800 metri stile libero, che si aggiunge a quello nei 1500. Una doppietta nella stessa edizione era riuscita solo a Feder ...

Pallanuoto A2 donne. La Rari Nantes vuole avvicinarsi al primo posto: La Rari Nantes sfida l'Aquatica Torino per il secondo posto in classifica. Entrambe cercano di tenere il passo della capolista Orobica. Il coach si aspetta una sfida intensa e combattuta.

Pallanuoto, sorteggiati i gironi delle Olimpiadi di Parigi 2024: il Settebello ritrova la Croazia!: Un nuovo incrocio per rifarsi. Non è stata fortunata come si sperava la Finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto tra l'Italia e la Croazia. Il Settebello allenato da Sandro Campagna ha lottato fino alla ...