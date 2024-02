Pallamano Vikings | che flop! Casalgrande cade in casa

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Stop esterno per iRubiera (7), che cadono 38-25 a Sassari (22), puniti dagli 11 centri di Manojlovic, rebus irrisolto per la retroguardia ospite. La squadra di Fusina, mai in partita, può contare sulle 6 reti del solito De La Santa e resta in zona playout di A Gold, a -5 dalla salvezza diretta. In A1 femminile laPadana (18) cede 30-25 al PalaKeope contro la Cassa Rurale Pontinia (23) e vede allontanarsi i playoff, che sono ora a 5 punti di distanza: sotto di 4 gol a fine primo tempo, le ceramiche provano a ricucire nella ripresa arrivando anche a -2, ma le laziali riescono a prendersiuna vittoria preziosa. Inutili i 6 centri a testa di Furlanetto e Marquez Jabique. In A Bronze maschile, la Modula(9) si prende la rivincita sul Marconi Jumpers Castelnovo Sotto (4), ...

La Pallamano Secchia Rubiera, conosciuta anche come Vikings Rubiera, è una Associazione Sportiva Dilettantistica italiana di pallamano maschile nata nel luglio del 2011 per proseguire la tradizione sportiva rubierese in questa disciplina.

