(Di lunedì 19 febbraio 2024) Lacelebrerà il suo mezzo secolo di vita anche con un film, e a dirigerlo sarà un regista di respiro internazionale, Massimiliano Finazzer Flory: grande appassionato di palla a spicchi, tra l’altro. Nella sua carriera ha ideato alcuni spettacoli imperniati sul rapporto tra letteratura, filosofia, arte e musica, con attenzione particolare alle figure di Dante e Virgilio. Pur essendo un vecchio aficionados dell’Olimpia Milano, il cineasta friulano (è nato a Monfalcone nel 1964) dopo aver accettato la proposta del sodalizio di via MartiriBettola, ha cominciato ad appassionarsi pure alle gesta di Michele Vitali e compagni, assistendo già a diverse partitesquadra cittadina di basket, comprese quellerecente Final-Eight di Coppa Italia. Un modo per calarsi ...

La Pallacanestro Reggiana è una società cestistica di Reggio Emilia militante in Serie A. Gioca le partite casalinghe presso il PalaBigi, sito in Via Guasco 8 all’interno del centro cittadino. È conosciuta anche come UNAHOTELS Reggio Emilia per ragioni di sponsorizzazione.

Pallacanestro Reggiana, si gira: "Il mio docufilm sui biancorossi per i 50 anni della loro storia" il Resto del Carlino

Il regista internazionale Massimiliano Finazzer Flory ha già iniziato le riprese in città "Ho scelto questo progetto perché raccontare il basket è anche fare memoria".

