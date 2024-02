Palermo | il Consiglio comunale vota contro il Pride Il Pd perde la testa e monta un caso strumentale

Alaimo entra in Giunta al posto di Varchi: Cannella diventa vicesindaco, ad Anello i rapporti con il Consiglio: Un lavoro difficile, quello di risanare i conti del Comune di Palermo. Una città che la precedente ... 'La nuova ulteriore delega ai rapporti con il Consiglio comunale conferitami dal sindaco Lagalla, ...

La strage. Il vescovo Lorefice: Diffidiamo dei santoni. Dio non chiede mai violenza: - - > La camera ardente nella sede del Consiglio comunale di Altavilla per i due fratelli uccisi - Ansa . È una città in lutto e ferita per sempre, Altavilla Milicia (Palermo), dopo la strage familiare di settimana scorsa. E lutto e ...

Trattativa Stato - Mafia: COLPO DI SPUGNA!: ...luglio 2018 venivano depositate le motivazioni della sentenza denominata "trattativa Stato - Mafia" emessa il 20 aprile 2018 dopo cinque giorni di camera di consiglio dalla Corte di Assise di Palermo ...