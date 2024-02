Pagelle TV della Settimana 12-18 02 2024 | ecco i promossi e i bocciati

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Mare Fuori 4 (Us Rai)9 al successo di Terra Amara. La dizi turca low cost si è rivelata un tesoro prezioso per Mediaset. Oltre agli ottimi risultati in daytime (punte di oltre il 24% di share), ha mostrato una straordinaria fidelizzazione usata come ‘tappabuchi’ nella fascia oraria più prestigiosa: addirittura – complice la durata ma nonostante la messa in onda contro Doc – la scorsasi è attestata come il prime time più seguito di Canale 5, in valori assoluti, dopo C’è Posta Per Te. Online è il titolo del Biscione numero uno in termini di ore viste nel 2023, secondo solo, nella classifica generale, a Mare Fuori. Insomma, roba da turchi! 8 a Teresa Mannino. In attesa di sapere se accetterà la corte di mamma Rai che la vuole per un varietà tutto suo sulla scia del successo sanremese, la comica raggiunge il 3.1% con l’ennesima ...