Pagelle Monza-Milan | Pioli sbaglia tutto | Okafor e Chukwueze disastrosi Ma Jovic cosa fai?

(Di lunedì 19 febbraio 2024): Stefanol’undici iniziale:. Lukasi fa sbattere fuori… MAIGNAN 4,5 Dagli undici metri Pessina lo manda dalla parteta. Sul secondo Dany Mota è chirurgico come mister Bond. Poi Colombo lo punisce ancora sul suo palo… FLORENZI 5sulla rete di Dany Mati. Ma anche sul primo non è esente da colpe… THIAW 4 Un fallo continuo. Prima su Djuric fuori area, poi dentro su Dany Mota. Un perfetto suicidio e non il solo in partita da dimenticare il prima possibile GABBIA 5 Gli manca fortemente Simon Kjaer THEO HERNANDEZ 6 C’è un rigore su di lui. Nessuno lo vede però… BENNACER 5una grande occasione poi ...

L’Inter vince con il risultato di 2-1 contro il Monza e si mantiene in testa al Campionato Primavera 1. Enoch Owusu e Mattia Mosconi decidono il ... (inter-news)

Michele Di Gregorio (Milano, 27 luglio 1997) è un calciatore italiano, portiere del Monza.

Pagelle Monza Milan: Pioli tradito dal turnover, Giroud e Pulisic... Milan News 24

Monza-Milan 4-2, pagelle: Thiaw da incubo, follia Jovic. Giroud non basta leggo.it

Uno-due da ko, Monza avanti sul Milan 2-0 al 45': non va il turnover di Pioli: Il turnover al momento non ha pagato. Il primo tempo di Monza-Milan si chiude coi padroni di casa in vantaggio di due reti: nel giro di cinque minuti Pessina e Dany Mota hanno indirizzato la gara dell ...

Gol Dany Mota: uno-due terrificante del Monza, Maignan ancora battuto con un contropiede terrificante – VIDEO: L’attaccante della formazione di casa è stato bravissimo nel finalizzare a dovere il contropiede e a battere Maignan con una precisa conclusione di destro che non ha lasciato scampo al portiere ...

Monza-Milan, il risultato in diretta LIVE: 38 ' - Gioco fermo da un paio di minuti: Di Gregorio in un'uscita bassa si è scontrato con Carboni, che sanguina e viene medicato col classico turbante in testa. Il portiere del Monza invece è rimasto ...