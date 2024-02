Pagelle Monza-Milan | i voti del CorSport | Adli e Okafor inguardabili

Michele Di Gregorio (Milano, 27 luglio 1997) è un calciatore italiano, portiere del Monza.

Le pagelle di Monza-Milan 4-2 Sky Sport

Monza-Milan 4-2, le pagelle: Thiaw e Jovic, ingenuità imperdonabili. Pioli, il turnover fallisce Eurosport IT

Pagelle 25° giornata Serie A 2023/2024: voti per il fantacalcio: Fantacalcio pagelle 25° giornata del Campionato di Serie A 2023-2024 ... Sfuma l’occasione per il Milan di conquistare il secondo posto perché perde per 4-2 sul campo del Monza. Sotto di due col di ...

I rossoneri hanno mancato l'occasione di sorpassare la Juventus al secondo posto: Nel primo tempo, quando ha sofferto i colpi del Monza. Nella ripresa, quando - parallelamente all’espulsione di Jovic - ha riproposto i suoi titolarissimi, costringendoli però a una fatica pazzesca ...

Joseph Rossetti, chi è il fratello di Greta che ha conquistato Monia La Ferrera Età, carriera e Instagram. Stasera Max scoprirà la verità al Gf: Grande colpo di scena al Grande Fratello, anzi a dire la verità fuori dalla Casa. Monia La Ferrera, che nel loft si era riavvicinata al suo ex Massimiliano Varrese, una volta uscita ...