Paganini | «Simeone può mettere in difficoltà l’Inter Una cosa»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Paolotratta il prossimo turno di Champions League del. Ottavi di finale contro l’Atletico Madrid, l’avviso del giornalista su 90? Minuto della Rai. OTTAVI DI FINALE – Secondo Paolole prossime due partite in Europa possono essere decisive per il percorso finale: «è un allenatore che conosce molto bene il calcio italiano, è tosto e dà molta pressione ai giocatori. PuòinBarella o Calhanoglu con la corsa dei suoi giocatori. Sevincesse questo turno non dico che avrebbe la strada spianata verso la finale, ma ci va molto vicino». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...