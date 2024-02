Pace finta con Beatrice Luzzi al GF? I concorrenti si lasciano scappare delle cose

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dopo la messa in onda della scorsa puntata del Grande Fratello, durante la quale Mirko Brunetti è rientrato in casa come ospite per un po’ di giorni, idel reality show hanno iniziato a cambiare radicalmente atteggiamento nei riguardi di. Il pubblico da casa aveva già mostrato alcune perplessità in merito a questo cambio repentino di atteggiamento, ma in queste ore sembrano essere arrivateinformazioni in più. Ecco cosa si sono lasciati. Cambio repentino di atteggiamento deidel GF verso: cosa c’è sotto? Il clima all’interno della casa del Grande Fratello è diventato insolitamente sereno e tranquillo, anche nei riguardi di...