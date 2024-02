Ostia | scoppia l’incendio e rimangono intrappolati in casa | coppia di anziani salvata dai pompieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 febbraio 2024- Alle ore 15.37, la S.O. ha inviato in via Gaspare Balbi n.21, a Roma, la squadra VVF di(13/A) con in supporto l’autoscala (AS13) e il carro autoprotettori , perdi un’unità immobiliare indipendente, strutturata su tre livelli. Durante le operazioni di spegnimento i soccorritori hanno tratto in salvo due persone rimaste intrappolate all’interno dell’abitazione (moglie e marito di 77 e 83 anni) lievemente intossicate per inalazioni da fumo. Il personale del 118 presente sul posto , ha provveduto in via cautelativa ,al trasportarli presso l’ospedale Grassi di. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.