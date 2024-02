L’attore Gino Rivieccio ha critica to su Twitter Osimhen paragonandolo a Maradona: “Diego tornava e segnava , Osimhen no”. CALCIO Napoli – ... (napolipiu)

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen dovrebbe tornare a disposizione della squadra per la sfida di Champions League contro il Barcellona. ... (forzazzurri)

Victor James Osimhen (Lagos, 29 dicembre 1998) è un calciatore nigeriano, attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana.

Osimhen torna titolare con il Napoli dopo due mesi il mio napoli

Osimhen torna per Napoli-Genoa Lookman gioca Atalanta-Sassuolo Il rientro in Italia dei finalisti dopo la Coppa d ... Goal.com

Osimhen torna titolare, è pronto per la sfida con il Barcellona: ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Osimhen torna titolare, è pronto per la sfida con il Barcellona L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sul ...

CORRIERE DELLA SERA - Napoli, che caos, il cambio in panchina non ha sortito alcun effetto: Il Corriere della Sera ha fatto il punto sul momento del Napoli: "I giocatori protestano con Mazzarri nell’intervallo della partita col Genoa poi a mente fredda si scusano. In campo passano dall’arren ...

Napoli, spogliatoio teso: i giocatori vogliono gli stessi privilegi di Osimhen. Retroscena Elmas: Lo spogliatoio del Napoli è molto teso, non c'è un'aria sereno tra i giocatori azzurri in merito a quanto sta avvenendo in questa stagione.