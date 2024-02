Oroscopo settimanale di Ada Alberti a Mattino 5 | previsioni dal 19 al 23 febbraio 2024 | Video Mediaset

Mattino Cinque è stato un programma televisivo italiano di genere talk show, rotocalco, contenitore e costume, andato in onda su Canale 5 dal 21 gennaio 2008 al 10 dicembre 2021. Dal 21 gennaio 2008 al 5 giugno 2009 la conduzione è stata affidata a Barbara D'Urso e Claudio Brachino, mentre dal 7 settembre 2009 al 10 dicembre 2021 la conduzione era passata a Federica Panicucci, affiancata da Claudio Brachino dal 7 settembre 2009 al 19 febbraio 2010 e nuovamente dal 22 aprile al 31 maggio 2013, da Paolo Del Debbio dal 22 febbraio 2010 al 19 aprile 2013, da Federico Novella dal 9 settembre 2013 al 6 giugno 2016 e da Francesco Vecchi dal 12 settembre 2016 al 10 dicembre 2021. Il programma ha avuto quindici edizioni e veniva trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì, per poi essere definitivamente sostituito dal suo spin-off Mattino Cinque News.