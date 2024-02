Oroscopo Branko Lunedì 19 Febbraio 2024 | Gemelli spensierato

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’diper oggi,19Ariete In questo segno ci sono ben cinque forze celesti che vi procurano nuovi incontri d’amore, affari, amicizia, così la vostra forza è nella collaborazione: se da soli potete ottenere molto, insieme con altri vincerete tutto. Grande ripresa della forma fisica e la salute. Toro Avete corso tanto, ora giustamente vi state prendendo una pausa di riposo e di riflessione. Staccare è positivo, anche per il fisico, coccolatevi un po’. Dovete restare lucidi, prendetevi i vostri tempi, per le decisioni importanti aspettate almeno oggi.Oggi inizia la stagione dei Pesci, tornate sulla terra. Vi sentite così leggeri e spensierati che vi sembra di tornare bambini. Favoritissimi i contatti con l’estero, l’import-export, lo studio ...