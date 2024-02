Ordinavano pane e invece era droga

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 9.05 Oltre cento Carabinieri del Comando provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati, nelle province del capoluogo etneo e di Reggio Calabria hanno eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di nove persone accusate a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine, denominata 'Non solo', ha consentito di individuare una fiorente attività di smercio al dettaglio di cocaina. Uno degli spacciatori, che è unttiere, avrebbe utilizzato il suo forno come "copertura".

Maria Antonia Giuseppa Giovanna d'Asburgo-Lorena, nota semplicemente come Maria Antonietta (Vienna, 2 novembre 1755 – Parigi, 16 ottobre 1793), è stata regina consorte di Francia e Navarra, dal 10 maggio 1774 al 1º ottobre 1791, e regina dei Francesi, dal 1º ottobre 1791 al 21 settembre 1792, come consorte di Luigi XVI. Fu l'ultima regina di Francia dell'ancien régime.

Ordinavano il pane per comprare della cocaina, nove arresti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Catania, ordinavano pane ma era cocaina: 9 in manette - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Catania, il panificio era centrale di spaccio: ordinavano pagnotte e ricevevano cocaina: Essendo uno degli spacciatori un panettiere, il suo forno è stato utilizzato quale copertura dell'attività illecita.

Tennis: Sinner; Zugarelli, il numero 1 al mondo non è un'utopia: "Sinner ha già ampiamente dimostrato di essere un campione vero, il suo sarà un futuro da protagonista. Sicuramente lotterà per arrivare alla prima posizione del ranking, non è un'utopia in questo ...

Ordinavano il pane e il "rider" portava cocaina: nove arresti: L'indagine, denominata 'Non solo pane' ha consentito di individuare una fiorente attività di smercio al dettaglio di cocaina nel capoluogo etneo e in diversi comuni della cintura metropolitana. In ...