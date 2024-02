(Di lunedì 19 febbraio 2024) La società non ha chiarito quali sono stati i dati con cui ha addestrato il sistema di generazione dei video, che sta stupendo tantissime persone per la qualità finale del contenuto...

Solo dopo aver sottoscritto un abbonamento a ChatGPT Plus si capisce che non è tutto ora quel che luccica e che il servizio ha dei limiti importanti ... (dday)

Solo dopo aver sottoscritto un abbonamento a ChatGPT Plus si capisce che non è tutto ora quel che luccica e che il servizio ha dei limiti importanti ... (dday)

OpenAI è un laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale costituito dalla società no-profit OpenAI, Inc. e dalla sua sussidiaria for-profit OpenAI, L.P. L'obiettivo della ricerca è promuovere e sviluppare un'intelligenza artificiale amichevole (friendly AI) in modo che l'umanità possa trarne beneficio.

OpenAI non sta rispondendo alla domanda più importante su Sora DDay.it

L'USPTO nega ad OpenAI il marchio "GPT": è troppo generico! HDblog

Minecraft ricreato con Sora, la nuova tecnologia di OpenAI: Nei giorni recenti, gli appassionati di tecnologia e videogiochi di tutto il mondo, sono stati stupiti da Sora, il nuovo gioiello tecnologico sviluppato da OpenAI. Questa rivoluzionaria IA non si ...

Questo video con la Defender è interamente realizzato con l'IA: da non crederci: Così come ChatGPT, anche Sora ha un grande margine di crescita e di miglioramento. La stessa OpenAI ha riconosciuto che il programma non è ancora perfetto; ma se questo è l'inizio ...

Sora: la trasformazione rivoluzionaria da testo a video con OpenAI: Tutti ormai, almeno una volta, hanno sentito parlare di OpenAI, azienda fondata nel 2015 per sviluppare modelli di intelligenza artificiale. OpenAI è infatt ...