Open Day | il programma degli appuntamenti al campus universitario

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Arezzo, 19 febbraio 2024 – Il 20 febbraio l’Università di Siena si presenta ad Arezzo e a San Giovanni Valdarno alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle scuole superiori con l’Day, la giornata dedicata a conoscere e approfondire i percorsi di studio, i servizi, le opportunità, le sedi e gli sbocchi professionali dei corsi di laurea dell’offerta formativa dell’Università di Siena. Quest’anno ad Arezzo saranno due le sessioni che sarà possibile seguire, entrambe al mattino con inizio alle ore 9.30 e alle ore 11.30 presso la sede di viale Cittadini 33 al Pionta. Durante la mattina, verranno presentati i corsi di laurea triennale e il nuovo corso di laurea in Scienze per la formazione primaria, corso quinquennale a ciclo unico abilitante per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, che prenderà il via dal prossimo ...