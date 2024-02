Ong | per la sentenza della Cassazione c’è poco da esultare Piantedosi smonta Casarini e la sinistra

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Evitare le interpretazioni ideologiche. Lache aveva considerato la Libia un porto non sicuro vieneta da Matteo. L’assist delle toghe alle Ong aveva mandato in estasi Lucae laimmigrazionista. Tutti a fare la “ola” per unache – secondo una lettura frettolosa- va contro i decreti del governo Meloni. Il ministro dell’Interno richiama tutti alla serietà e alla veridicità delle affermazioni. C’èda dare fiato alle trombe.gela: “le sentenze vanno lette bene” A proposito di porti sicuri “L’Italia non ha mai coordinato e mai consegnato in Libia migranti raccolti in operazioni di ...