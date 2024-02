Omicidio Regeni | in lista testi Al Sisi ed ex premier Renzi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il presidente della Repubblica egiziana, Abdel Fattah al-, l'exMatteoe l'ex ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni. E ancora: Marco Minniti, ex responsabile della autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, i tre capi dei servizi segreti che si sono succeduti nel tempo e l'allora segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni oltre all'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi. Sono alcuni nomi presenti nelle liste deidepositate dalle parti nell'ambito del processo a carico di quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'di Giulioche si apre domani davanti alla prima Corte d'Assise di piazzale Clodio.

L'omicidio di Giulio Regeni venne commesso in Egitto tra gennaio e febbraio 2016.

