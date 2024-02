Omicidio Giulio Regeni | martedì il processo in Corte d’Assise | tra i testi Al Sisi e Matteo Renzi

Quattro agenti egiziani sono stati rinviati a giudizio, dopo che il processo era rimasto fermo per anni: la prima udienza si terrà il 20 febbraio (ilpost)

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per i quattro agenti egiziani coinvolti. A settembre la Corte Costituzionale aveva dato ... (wired)

Processo per lomicidio Regeni, nella lista dei testimoni anche il presidente egiziano al Sisi, Renzi e Gentiloni: ...che riguarda le persone presenti nelle liste testimoniali nel processo per lomicidio di Giulio ... di sequestro di persona pluriaggravato, lesioni personali aggravate e concorso in omicidio aggravato. ...

Omicidio Regeni, in lista testi Al Sisi ed ex premier Renzi: Sono alcuni nomi presenti nelle liste dei testi depositate dalle parti nell'ambito del processo a carico di quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni ...

Julian, Giulio, Alexej, Ján: la settimana più dura per la libertà di espressione comincia oggi: Sebbene coloro che hanno ordinato ed eseguito l'omicidio siano stati giudicati colpevoli e ...speranza e gli stessi timori che accompagneranno la prima udienza del processo agli assassini di Giulio ...