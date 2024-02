Omicidio Cisterna | il nonno di Desyree racconta le violenze | “Christian la picchiava | era un mostro”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 febbraio 2024) “era un prepotente. Aveva strattonato mia nipotepiù volte, le aveva fatto male a una mano. Noi lo abbiamo saputo solo ora, lei aveva minimizzato, pensando che lo facesse perché le voleva bene. Nessuno poteva pensare arrivasse a questo punto. Ma non era così. È un” questa la confessione di Giovanni Zomparelli, padre edelle due donne uccise daSodano. Del resto, anche i messaggi del giovane, inviati alla fidanzata, non facevano presagire nulla di buono. “Farò una strage, servirà l’esercito per fermarmi”. Queste le minacce violente e i messaggi intimidatori che scriveva Sodano a Desyrée Amato.Leggi anche:Sodano, spuntano le chat dell’orrore: “Farò una strage, servirà l’esercito per fermarmi” Ildi Desyrée: ...