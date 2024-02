Omicidio Altavilla | il 16enne ha provato a difendersi | “Morsi e calci ai due coniugi | poi è stato ucciso”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 febbraio 2024) AdMilicia (Palermo) nessuno aveva colto i segnali della follia di Barreca, segnali che hanno poi portato alla strage in famiglia. Quell’ossessione che il diavolo ‘possedesse’ i suoi. Ora, emergono giorno dopo giorno, dettagli agghiaccianti e sempre più morbosi. Kevin èl’ultima vittima della strage e a raccontarlo agli inquirenti è ancora una volta la sorella 17enne del ragazzo, come si legge nella trascrizione della confessione contenuta all’interno dell’ordinanza di convalida del fermo per i tre indagati, il padre 54enne Giovanni Barreca, e i suoi due complici, ipalermitani Sabrina Fina e Massimo Carandente.Leggi anche: StrageMilicia, la madre di Antonella Salamone: “Per me è unprogrammato” Kevin ètorturato per ore prima ...