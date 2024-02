Omer “veste“ l’alta velocità | Abbiniamo comfort e sicurezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) I SUOI PRODOTTI, in gran parte realizzati in alluminio, viaggiano a bordo di oltre duemila treni e di centinaia di metropolitane in Italia, in Europa e nel mondo a partire dagli Stati Uniti. Anche se pochi, quando salgono per esempio su un Frecciarossa, sanno che, esclusi i sedili, gran parte degli arredi delle carrozze, dagli interiors alle porte fino ai moduli delle toilette e le carenature, sono fabbricati in Sicilia. Più precisamente nel distretto industriale di Carini, in provincia di Palermo. Dove quelloè nata nel 1990, come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, grazie all’iniziativa imprenditoriale di Angelo Russello. Attività che di lì a qualche anno avrebbe subito un cambiamento di successo: quello di iniziare a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per i mezzi di trasporto ferroviario. Quotata dal 2021 in ...