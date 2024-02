(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – “E’ capitato anche a me, nella vita, di essere identificato; non credo sia un dato che comprime una qualche”. Così il ministro dell’Interno Matteoha risposto a chi gli chiedeva cosa ne pensasse di quanto avvenuto ieri pomeriggio a, dove alcuni manifestanti riuniti per portare dei fiori in memoria di Alexeiin corso Como sono stati identificati dalla Digos. “L’identificazione delle persone è un'operazione che si fa normalmente nei dispositivi di sicurezza per il controllo del territorio. Mi è stato riferito che ilche aveva operato non avesse piena consapevolezza”, ha aggiuntoa margine della sottoscrizione di un accordo tra la Regione Lombardia, l'Agenzia ...

Il ministro dopo le polemiche per l'intervento della Digos in corso Como sotto la targa di Anna Politkovskaja. Il senatore Pd Filippo Sensi: «Se ... (corriere)

Il ministro replica alle polemiche dopo l'intervento della polizia al presidio in ricordo dell’oppositore russo. Sensi (Pd): "Chiederemo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – “E’ capitato anche a me, nella vita, di essere identificato; non credo sia un dato che comprime una qualche libertà personale” . Così il ... (periodicodaily)

Omaggio Navalny a Milano, Piantedosi: "Identificazioni non ledono libertà personale": "La polizia che ha identificato dei liberi cittadini riuniti sotto la targa di Anna Politkovskaja per commemorare Alexej Navalny deve aver sicuramente scambiato quell'angolo di Milano per una strada ...

Navalny, la moglie: "Avvelenato con Novichok". Ancora negato accesso a salma: ...russo Vladimir Putin alla notizia della morte di Navalny: "Non ho nulla da aggiungere", si è limitato ad affermare Peskov. Oltre 300 persone arrestate in Russia nelle ultime ore per aver reso omaggio ...

Navalny, la moglie: "Lo ha ucciso Putin, avvelenato con il Novichok. Continuerò il suo lavoro": La politica si prepara a rendere omaggio a Alexei Navalny , aderendo senza eccezioni all'iniziativa lanciata dal leader di Azione Carlo Calenda. " Per Navalny, per la libertà ". Una fiaccolata in ...