Olimpiadi Parigi 2024 | le speranze di medaglia dell’Italia Il borsino | punte | outsider | atleti in rampa di lancio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) 10-10-20. Si riparte da questi indimenticabili numeri, con i quali l’Italia concluse la memorabile ed indelebile edizione delledi Tokyo 2020 (disputate nel 2021 a causa dello slittamento dovuto all’emergenza sanitaria). Le qualificazioni versosono già iniziate lo scorso anno ed entreranno definitivamente nel vivo nei prossimi mesi. Per quanto visto nel 2022, l’Italia può legittimamente covare l’ambizione di provare a migliorare ulteriormente il bottino già sontuoso conseguito in Giappone. È evidente che la probabile assenza di Russia e Bielorussia (ma la questione appare ben lungi da una soluzione definitiva) potrebbe socchiudere ulteriori chance daper il Bel Paese, in particolare in sport come ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto,ca, lotta, boxe, ...

Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi ... (oasport)

Mentone, la festa dei limoni dedicata alle Olimpiadi: I colori riempiono le vie di Mentone per la novantesima edizione, appena iniziata, della Fete du citron. Ma sono colori tutti legati alla prossima Olimpiade che si celebrerà nell'estate a Parigi poiché il tema 2024 è "Da Olimpia a Mentone". Quindi il rosso, il blu, il bianco del tricolore francese sono in quasi tutte le allegorie, i carri, gli angoli cittadini fioriti, in un tripudio ...

NBA, LeBron James parla del futuro: "Felice ai Lakers. Warriors L'ho saputo come voi": LeBron non sa ancora come ritirarsi: 'Tour di addio o fare come Duncan' James non si è esposto particolarmente per quanto riguarda le Olimpiadi di Parigi ('Prima della stagione ho dato la mia ...

L'Italia che ha imparato a vincere in tutto: Ma che grande Italia è questa nostra che si prepara alle Olimpiadi di Parigi forte in tutto. Da quando il tennis è tornato ai Giochi, anno di grazia 1988, mai e poi mai avremmo pensato di poter puntare alle medaglie sognando fra i tre metalli persino quello ...