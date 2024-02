Olimpiadi | Bolelli Vassori possono andare a Parigi 2024? Cosa devono fare per aggiungersi ai 4 singolaristi italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Simoneed Andrea Va, dopo aver centrato la finale agli Australian Open, hanno vinto ieri il torneo ATP 250 di Buenos Aires sulla terra battuta outdoor, epuntare alla qualificazione olimpica, dato che asi giocherà sui campi del Roland Garros. Allesono riservate al tennis 172 carte olimpiche, equamente distribuite tra uomini e donne, ma ogni Paese potrà portare aal massimo 6 tennisti per genere, con un massimale di 4 posti per ciascun torneo di singolare, 2 coppie in ciascuno dei tabelloni di doppio di genere ed 1 coppia nel doppio misto. In linea teorica, se gli azzurri dovessero occupare tutti gli slot in singolare, allora ci sarebbero due posti liberi, che potrebbero essere conquistati proprio da ...