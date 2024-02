Oggi i primi 4 episodi di Nuova scena | il talent sul rap con Fibra | Geolier e Rose Villain

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 19 febbraio 2024) (Adnkronos) – Fabridebuttano, lunedì 19 febbraio, come coach, giudici ma soprattutto comescout in '– Rhythm + Flow Italia'. Si tratta del primoshow dedicato alla musica rap, versione italiana di uno show che ha già avuto grande successo in Usa e Francia e