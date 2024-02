Occupano una villa Otto arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Si erano accampati dentro una villetta in ristrutturazione in via Taramelli, zona Maggiolina, e lì dentro vivevano senza uno straccio di permesso, finché la proprietaria non se n’è accorta e ha chiamato la polizia. Alla fine glioccupanti, marocchini irregolari, di cui tre con precedenti, sono stati arrestati per occupazione abusiva. È successo sabato poco dopo le 12.30. La proprietaria si era insospettita quando, passando in auto, aveva notato una serranda sollevata, pensando però a una dimenticanza degli operai. Poi però si è accorta che la porta sul retro era bloccata da un’asse di legno. Quindi, certa della presenza di estranei, ha chiamato la polizia. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno trovato barricata con assi di legno una porta finestra forzata della camera da letto al primo piano da cui erano entrati in casa utilizzando una scala. ...