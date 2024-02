NYT | Biden non dovrebbe candidarsi di nuovo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L’editorialista del New York Times (NTY) Erza Klein ha affermato che il presidente americano Joenondiper la Casa Bianca. Klein ha citato come motivo i sondaggi e l’età del presidente. NYT: il presidentenondiErza Klein, editorialista e conduttore di podcast per il New

Il New York Times riporta che il presidente russo, Vladimir Putin , sarebbe aperto a un cessate il fuoco in Ucraina . Un comandante delle Guardie della ... (ilsole24ore)

Il New York Times riporta che il presidente russo, Vladimir Putin , sarebbe aperto a un cessate il fuoco in Ucraina . Un comandante delle Guardie della ... (ilsole24ore)

Donald John Trump ( AFI : ['dnd 'n 'tmp]; New York, 14 giugno 1946) è un politico, imprenditore e personaggio televisivo statunitense, 45º presidente degli Stati Uniti d'America dal 2017 al 2021.

Poll Ranks Biden as 14th-Best President, With Trump Last The New York Times

Biden Administration Blames Congress for Fall of Avdiivka in Ukraine The New York Times

Biden e TikTok: Una Svolta Inaspettata: Negli ultimi mesi, i legislatori negli Stati Uniti, in Europa e in Canada hanno intensificato gli sforzi per limitare l'accesso a TikTok ...

Nyt: Pressing di Blinken su Cina e India contro l'arma spaziale russa: Nella sua ricostruzione, il Nyt scrive che quando Mosca condusse una serie di lanci ... ma le informazioni su questo scenario sono motivo di preoccupazione urgente per l'amministrazione Biden. Anche ...

Nyt: Israele dietro gli attacchi a due gasdotti iraniani | Gaza, un adolescente ucciso dalla polizia di Hamas: La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 134. Netanyahu annuncia che è necessaria "un'operazione militare al Nord". Il New York Times fa sapere che dietro gli attacchi a due impor ...