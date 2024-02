Nuovo staff Calzona | non solo Sinatti | atteso un altro ex Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024)si guarda intorno: il prossimo allenatore delè pronto a portare con sè alcuni membri che hanno già un passato nell’ambiente partenopeo. Nelle prossime ore verrà comunicata la decisione ufficiale della dirigenza partenopea: Mazzarri esonerato ed al suo posto pronto il tecnico della Slovacchia. Si tratterà del secondo licenziamento stagionale dopo quello rifilato a Rudi Garcia lo scorso novembre. Un incubo senza fine per i tifosi napoletani che vedono sempre più flebile il miraggio Champions League. In due partite, la prima persa contro il Milan 1-0 e la seconda pareggiata 1-1 contro il Genoa, ilha complicato la propria la corsa all’Europa che conta, sempre più in salita. Davanti ai partenopei, infatti, ci sono Bologna e Atalanta su tutte che stanno compiendo una Serie A strepitosa. I rossoblù, con la vittoria ...