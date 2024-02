Nuovo Stadio Napoli | parla Manfredi | “So che De Laurentiis ha deciso”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Fa ancora discutere il temain casa, questa sera, il Sindaco, ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito. Walter Mazzarri è ormai prossimo all’esonero, il secondo addio del tecnico toscano sotto l’ombra del Vesuvio, è questa sera il principale argomento di discussione in città, con Francesco Calzona, storico vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti pronto a subentrare. Il commissario tecnico della Slovacchia, condotta sino all’Europeo, firmerà sino al 30 giugno del 2024, fondamentale in tal senso la mediazione di Marek Hamsik, incisivo nella manovra di convincimento della federazione slovacca all’approvazione del doppio incarico, l’ex bandiera del, con ogni probabilità ricoprirà un ruolo societario/dirigenziale nei prossimi mesi. Questione: le ultime ...