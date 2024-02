Nuovo ribaltone al Napoli | via Mazzarri | ecco Calzona

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Non c’è pace per i Campioni d’Italia. L’ennesima prova deludente in campionato, culminata con il pareggio casalingo contro il Genoa, ha indotto il presidente Aurelio De Laurentiis al terzo avvicendamento in panchina di questa stagione. E’, infatti, imminente unal, il cui tecnico Walter, subentrato a novembre a Garcia, sta per essere sostituito da Francesco, attuale ct della Slovacchia, ed ex collaboratore di Sarri e SpallettiAL: I DETTAGLI L’addio didovrebbe consumarsi nelle prossime ore. Il tecnico toscano paga un rendimento peggiore del predecessore Garcia con quindici punti in dodici partite, che hanno fatto scivolare la squadra al nono posto, a meno ...

