Nuovo allenatore Napoli | c’è la mossa di De Laurentiis | sta accadendo in questo momento

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Aurelio Deè al lavoro per portare Francesco Calzona sulla panchina del: le ultime sui movimenti del presidente partenopeo. Il patròn azzurro è attualmente a lavoro per condurre sulla panchina degli ultimi campioni d’Italia Francesco Calzona. L’attuale Commissario Tecnico della Nazionale Slovacca è stato contattato dalla dirigenza napoletana per sostituire Walter Mazzarri. Il mister toscano non è riuscito a gestire una situazione già molto complicata che, purtroppo, non ha fatto altro che aggravare. In 12 panchine ha collezionato soltanto 15 punti contro i 21 dell’exdella Roma: troppo pochi per una piazza che, dopo il successo dello scorso anno, avrebbe voluto un piazzamento almeno tra le prime 4. Un posto in Champions League è d’obbligo per le casse societarie ma le pretendenti lì davanti sono sempre più ...