Nuove occupazioni alle ex Reggiane Marchi | Già mandati via

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Rifiuti, materassi, cibo, biciclette. Segni di vite umane presenti ancora nelle ex Officineormai sgomberate quattro anni fa. Sono le fotografie segnalate da Davide Curti che denuncia: "I capannoni stanno tornando ad essere occupati e ripopolati". Ma per l’assessore al welfare, Danielenon è così, spiegando che la situazione è in realtà sotto controllo e con una “ripopolazione“ sporadica già stroncata. "Uno dei capisaldi del progettoOff era che l’area continuasse a essere costantemente monitorata proprio per evitare la rioccupazione di quegli spazi – ha dettoa Telereggio – Costantemente facciamo perlustrazioni per verificare la situazione e individuare sul nascere tentativi di questo tipo".