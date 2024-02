Nuove frontiere clinico-terapeutiche del diabete | una due giorni a Napoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ledelin Italia sono al centro del convegno che si svolge ada giovedì 22 a sabato 24 febbraio. L’incontro è organizzato dal diabetologo dell’Asl partenopea Silvio Settembrini e coinvolge una sessantina di relatori italiani e stranieri, provenienti da molti Paesi, anche extra-europei. Sabato 24 sarà la volta della prima Conferenza internazionale sulla malattia renale diabetica. La relazione introduttiva del meeting, giovedì pomeriggio, toccherà al presidente di Biogem Ortensio Zecchino, che parlerà del percorso incessante dell’arte medica ‘verso nuovi paradigmi’. Il viaggio, partendo dagli albori ippocratici e soffermandosi su successi e criticità di epoche via via più vicine alla nostra, si soffermerà sugli ultimi sviluppi della ...

