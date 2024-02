Nuova vita nel borgo remoto | famiglia si trasferisce a Piastorla | Scappiamo dal caos milanese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Fivizzano, 19 febbraio 2024 – “Conoscevamo la Lunigiana come territorio lontano dal turismo di massa ed eravamo alla ricerca di un posto per vivere... diversamente. Ci ha colpiti un annuncio che parlava di, minuscola realtà a 700 metri d’altezza sulle propaggini dell’Appennino Tosco-Emiliano, pressoché disabitata. Dopo le opportune riflessioni, ci abbiamo comprato casa". Chi parla è Davide Orsini e con la moglie Greta Marchesi – entrambi trentenni, operatore socio sanitario lui, tecnico della riabilitazione psichiatrica lei – sono partiti da Abbiategrasso in Lombardia per vivere anascosto nell’alta valle del torrente Rosaro dove i residenti si contano nel pugno di una mano. Hanno due bambini: Diana di poco più di 4 anni e Pietro, 2 mesi e mezzo. "Una scelta fatta per dare una prospettiva di ...