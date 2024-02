Nuova vita di Tiberis | la spiaggia sul Tevere sarà aperta 365 giorni l’anno

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Virginia Raggi l’ha inaugurata nel 2019 ma si è rivelata un flop. Oggi a distanza di cinque anni,torna ad aprire le porte allastagione e potrà ospitare romani e turisti 365. Si tratta dellasula Roma, sotto Ponte Marconi: di seguito le novità previste per l’estate 2024., lasula Roma: quando apre? Per l’estate 2024 non sono previste novità per, lasulle sponde dela Roma resterà invariata ma usufruibile a tutti coloro che vorranno rilassarsi in un’oasi di pace e tranquillità nel bel mezzo del caos della Capitale. LEGGI ANCHE:–Virginia Raggi, che fine ha fatto? Ecco cosa fa oggi ...