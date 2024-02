Nuova Scena | avevamo davvero bisogno dell' ennesimo talent su Netflix?

(Adnkronos) – Fabri Fibra , Geolier e Rose Villain debuttano Oggi , lunedì 19 febbraio, come coach, giudici ma soprattutto come talent scout in ... ()

Fabri Fibra , Geolier e Rose Villain debuttano Oggi , lunedì 19 febbraio, come coach, giudici ma soprattutto come talent scout in ‘ Nuova scena – ... (metropolitanmagazine)

√ Secondo Roger Waters Bono è 'uno stronzo' 'disgustoso': Ancora una volta Roger Waters torna al centro della scena per le sue esternazioni in merito al suo pensiero, sempre critico, nei confronti della ... "Sotto le macerie", l'anteprima di una nuova canzone ...

BEBA il nuovo singolo 'Dentro di me': "Dentro di me" è dunque una nuova tappa del viaggio di crescita e maturità artistica di BEBA, che è pronta a riprendersi il proprio posto nella scena hip hop femminile italiana, di cui è stata ...

ARTISANAL EVOLUTION E NON SOLO: Csm - Camera Showroom Milano a fianco dei brand artigiani alla fashion week: Vanno in scena in questa occasione Wud ( Asestante Showroom ), Oh My Chic ( Boiocchi Showroom ), ... L'evento si associa a una nuova puntata del progetto Csm Culture Club : intitolata These magazines ...