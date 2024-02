(Di lunedì 19 febbraio 2024) Firenze, 19 febbraio 2024 – Tra gli interventi in programma a Firenze ci sono i lavori diin viadei. I lavori diiniziano oggi, lunedì 19 febbraio. Nella prima fase l’intervento riguarderà il tratto tra piazza Leopoldo e via Mayer con chiusura al traffico. Percorso alternativo: piazza Leopoldo-via Gianni-piazza Vieusseux-via Mayer-via Zobi-via Milanesi-via Mayer. A seguire i lavori si sposteranno nel tratto via Mayer-via Milanesi che quindi sarà chiuso. Itinerario alternativo. Via Mayer-via Zobi-via Milanesi. Termine previsto 23 febbraio. In via Desiderio da Settignano per il montaggio di un’area di cantiere lunedì 19 e martedì 20 febbraio sarà interrotta la circolazione tra via del Fossataccio e via di Corbignano. Chiusa anche via di Corbignano tra via Desiderio da Settignano e ...

L'asfalto è una miscela naturale di idrocarburi solidi e semifluidi, per lo più costituiti da bitume; solido e di colore scuro si rinviene come impregnante delle rocce calcaree, l'insieme si chiama "roccia asfaltica"; da esso si estrae il bitume. Ha vari impieghi, quello più comune è la realizzazione degli strati superficiali della pavimentazione stradale, in tal senso viene impropriamente indicato con il termine "asfalto" il conglomerato bituminoso artificiale.

Nuova asfaltatura in via Scipione dei Ricci - Firenze LA NAZIONE

Partiti i lavori per l'asfaltatura di via dei Marsi, il vicesindaco: "Niente più disagi, si volta pagina" IlPescara

Nuova asfaltatura in via Scipione dei Ricci: Firenze, 19 febbraio 2024 – Tra gli interventi in programma a Firenze ci sono i lavori di asfaltatura in via Scipione dei Ricci. I lavori di asfaltatura iniziano oggi, lunedì 19 febbraio. Nella prima ...

Lavori di asfaltatura in via Serrasina: A Soliera a partire da lunedì 19 febbraio via Serrasina sarà interessata da lavori di fresatura e asfaltatura della carreggiata nel tratto che va dall’incrocio con via San Michele all’incrocio con via ...

Ameglia, terminata la prima fase di asfaltature nel territorio comunale: È terminata la prima fase di interventi di asfaltature sulle strade comunali nel territorio amegliese. “Gli interventi sono stati divisi in due fasi. La prima – spiega l’assessore alla Viabilità Nicol ...