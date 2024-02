Nuoto | le carte da medaglia dell’Italia verso le Olimpiadi di Parigi 2024

(Di lunedì 19 febbraio 2024) I Mondiali di Doha (Qatar) sono già un ricordo e l’Italia delè tornata a casa con 12 podi all’attivo, un risultato mai ottenuto precedentemente nella storia. Certo, la distribuzione va sottolineata: 2 ori, 5 argenti e 5 bronzi. Per chi è incontentabile poche le vittorie in assoluto, per chi tiene conto anche delle difficoltà nell’imporsi a livello iridato parliamo di un numero importante. Posizioni con una base di verità perchè è stata una rassegna iridata condizionata dalle assenze e l’Italia si è presentata all’appuntamento con quasi la sua formazione tipo, Thomas Ceccon e Margherita Panziera a parte. Di conseguenza, si può sottolineare che qualche oro in più avrebbe potuto esserci. Nell’altro senso, soprattutto i big presenti non erano al top della forma e hanno concepito questa competizione come una tappa di passaggio perché il tutto deve essere perfetto per ...

