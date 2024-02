Novichok | cos’è e che effetti ha il veleno che potrebbe aver ucciso Alexei Navalny

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Una delle sostanze più temute prodotte in Russia è il, usato nell’avvelenamento dell’oppositore del regimee dell’ex spia dell’intelligence militare di Mosca Sergej Skripal. Si tratta di gas nervini, che possono essere suddivisi in più composti non letali e trasportati quindi in modo più sicuro. Gli esperti concordano però sul fatto che se ci sarà un attacco chimico in Ucraina, avverrà attrso armi comuni per lasciare dubbi sulla paternità. “Nascondono il suo corpo – dice Navalnaya in riferimento alle autorità russe – attendendo quando svaniranno le tracce dell’ennesimodi Putin“. È questa l’ipotesi di Julija Borisovna Naval’naja in merito alla morte del marito: avvelenamento da, come già accaduto nel 2020, quando ...