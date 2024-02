Non è stato capace di farlo Così Sallusti smaschera De Luca

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il recente scontro tra Dee Meloni durante la manifestazione a Roma dei sindaci campani fa ancora parlare di sè. Il direttore de Il Giornale, Alessandroil governatore della Campania e rivela chi c'è realmente nel mirino. "Deè molto simpatico. Io ci ho anche pranzato. È molto furbo. Quando lui attacca Meloni, in realtà non parla a lei. Si sta contrapponendo a Conte e Schlein che stanno mettendo in dubbio la sua leadership in Campania. E deve dare della str....a alla Meloni ma la Meloni non c'entra niente. Denon èdi spendere i soldi del Pnrr destinati alla Campania. Insomma a Demanca la capacità di spendere quei soldi".

Navalny, scontro sulle identificazioni. Piantedosi: "Non comprimono libertà": 'Se per Piantedosi identificare persone che portano un fiore per Navalny è normale, allora il problema non sono gli agenti e l'abuso di potere in uno stato di diritto. Il problema è Piantedosi', ha ...

Navalny, contestati la Lega e il capogruppo Romeo alla fiaccolata bipartisan in Campidoglio: 'Vergogna, ipocriti, tornate da Putin': 'Oggi dobbiamo dircelo chiaramente, Alexei non è morto, è stato ucciso dal regime criminale di Putin che ammazza i suoi rivali", ha rivendicato dal palco Tatiana Vite, dissidente russa che vive in ...

E' morta Ira von Furstenberg, la principessa e attrice aveva 83 anni: Ira e 'Baby' si sposarono il 12 gennaio 1961 a Reno, nello stato americano Nevada. Già l'anno ... In un periodo non facile della sua vita, con due matrimoni alle spalle, poco più che 25enne fu il ...