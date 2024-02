Nintendo | azioni in picchiata dopo l’annuncio del rinvio della Switch 2

(Di lunedì 19 febbraio 2024), il gigante giapponese dei videogiochi, sta affrontando un inizio di settimana tumultuoso, con il crollo delle suea seguito dell'annuncio del ritardo nel lanciotanto attesa console2 fino al 2025. Ledell'azienda hanno registrato una perdita significativa, scendendo fino all'8,8% alla Borsa di Tokyo, segnando così il più grande calo intraday dal 2021. La società con sede a Kyoto ha recentemente comunicato ai suoi partner che il debuttoconsole di nuova generazione sarà rinviato ai primi mesi del 2025 anziché essere previsto per l'ultimo trimestre dell'anno in corso. Questa decisione ha lasciato molti partner dinell'incertezza, con alcune avvertenze specifiche a non attendersi la console prima di marzo 2025. ...

