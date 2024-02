Nika | 16 anni | era in piazza a bruciare il velo | a Teheran | nel settembre 2022 Ha rischiato tutto | per viversi libera E ha lasciato un invito da raccogliere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Come facciamo a capire se una donna è? Se porta ilsignifica che non lo è?». La domanda è di una studentessa che si avvicina alla fine di un incontro durante il quale abbiamo parlato delle ragazze iraniane, della loro rivoluzione contro il regime ille e sessista al potere adal 1979. Una rivoluzione che tra l’autunno e l’invernoha visto decine di manifestantiil proprio hijab, spesso davanti alle telecamere degli smartphone affinché le immagini della rivolta venissero condivise in diretta e girate al mondo. Un ritotorio rispetto alla legge che impone alle donne in Iran di coprirsi – i capelli, le caviglie – per non turbare gli uomini, per non ...