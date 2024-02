Niente Castel Volturno | De Laurentiis spiazza ancora tutti | cosa succede in questi minuti

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Deprotagonista assoluto di giornata:tappa a, eccosta accadendo in queste ore. Il patròn del Napoli è a lavoro per l’ingaggio del nuovo allenatore dopo il deludente pareggio ottenuto in casa contro il Genoa che sta conducendo la dirigenza partenopea a scegliere una strada diversa rispetto a quella percorsa da alcuni mesi a questa parte. Dopo il licenziamento di Rudi Garcia, la società ha creduto nel ritorno di fiamma di Walter Mazzarri che non è stato in grado di gestire una situazione già molto complicata. L’indiziato principale, a prendere posto sulla panchina della compagine partenopea, è Francesco Calzona, sotto l’ombra del Vesuvio già dalla stagione 2015/16 alla 2017/18 come vice-allenatore di Maurizio Sarri e nel corso dell’annata calcistica 2021/22, nello ...

Arrivano brutte notizie in casa Lazio dagli esami medici ai quali è stato sottoposto in giornata l’attaccante Valentin Castellanos ,... (calciomercato)

Riunione di mercato tra De Laurentiis, Mazzarri e Meluso: decisione di non acquistare Pérez dall’Udinese, conferma per Ostigard. Occhi su Colpani ... (napolipiu)

Osimhen: "Sto bene per la partita! Mazzarri Non so nulla e non posso dire nulla" -: Victor Osimhen lascia Castel Volturno all'ultimo giorno di allenamenti sotto la guida di Walter Mazzarri e risponde alle ... Non posso dire niente, il club non autorizza noi calciatori a parlare di ...

De Laurentiis - Calzona: incontro in un luogo riservato: De Laurentiis: incontro al vertice in un luogo segreto Niente tappa a Castel Volturno, come invece sembrava in un primo momento, per il presidente del Napoli (fonte gianlucadimarzio.com) 'Dopo aver lasciato l'Hotel Britannique, il numero uno azzurro non ...

Sky - Niente Castel Volturno, incontro in corso tra De Laurentiis e Calzona! Location top - secret: le ultime: Calzona - Napoli, incontro con De Laurentiis De Laurentiis ha lasciato il Britannique dopo un summit con lo staff azzurro, ma non si è recato a Castel Volturno. Ecco quanto riportato in merito da ...