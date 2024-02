Nicola | svolta Empoli e ha già registrato un record

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Operazione salvezza per: l’allenatore è arrivato e come spesso accade ha dato laalla squadra Operazione salvezza per: l’allenatore è arrivato e come spesso accade ha dato laalla squadra. Per lui sono già cinque i risultati utili consecutivi. Numeri mai visti tra gli azzurri e infatti è la prima volta che succede in Serie A. L’allenatore ha ridato alla formazione toscana entusiasmo e la voglia di combattere per l’obiettivo.