New York | i funerali dell’icona transgender diventano un caso Il parroco | «Un sacrilegio | faremo una messa di riparazione»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) A Newè polemica per idi Cecilia Gentili, 52 anni e icona della comunità Lgbtq+. La cerimonia si è svolta giovedì 15 febbraio nella cattedrale di San Patrizio, un gioiello di architettura neogotica incastrata tra i grattacieli della Grande Mela. Idi Gentili, stando a quanto dichiarato dal reverendo Enrique Salvo,di St. Patrick, avrebbero dovuto coinvolgere solo la famiglia e alcuni conoscenti stretti. Alla cerimonia si sono presentate invece circa mille persone, compresi alcuni giornalisti delle principali testate americane. Un fatto che proprio non è piaciuto al reverendo Salvo: «Grazie a tutte le persone, e sono tante, che ci hanno fatto sapere di condividere la nostra indignazione», ha detto ildella cattedrale di San Patrizio. L’indignazione A ...

